Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»

Деррик Уайт рассказал о неудобных для посещения в рамках чемпионата городах.

«Самый нелюбимый город – Мемфис. Худший отель в НБА. Зато хорошая еда.

В Филадельфии в отеле сначала надо подняться на лифте наверх, их вестибюль находится наверху здания, а потом уже спускаться вниз на другом лифте к номерам. Просто ужасно, когда спешишь на запись, и у тебя 10 минут до выезда.

И в Индиане гостиница мне не нравится. А мы проводим там много времени», – вздохнул защитник «Селтикс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Kicks
