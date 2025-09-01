Кристапс Порзингис: «Маззулла довольно жестко относился к Неэмишу Кета. Но теперь он заслуживает настоящего места в ротации»

Кристапс Порзингис прокомментировал переднюю линию «Бостона».

Центровой покинул «Селтикс» в это межсезонье.

«Кто будет в старте? Хороший вопрос. Не думал об их ростере.

Но могу сказать, что Неэмиш Кета становится лучше с каждым годом. Тренер Маззулла довольно жестко к нему относился. Но он подошел к уровню, на котором заслуживает настоящего места в ротации.

Он много работал для этого. Видите, как он выступает на турнире. Счастлив за него. Отличный парень, хороший человек», – заключил Порзингис.