Карл-Энтони Таунс опубликовал совместную фотографию с Томом Тибодо
Карл-Энтони Таунс отреагировал на увольнение Тома Тибодо.
Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс после увольнения главного тренера опубликовал в соцсети совместную фотографию с Тибодо.
Тибодо привел «Никс» к их первому финалу Востока за 25 лет и выводил команду в плей-офф в четырех сезонах из пяти.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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