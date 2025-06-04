Карл-Энтони Таунс опубликовал совместную фотографию с Томом Тибодо

Карл-Энтони Таунс отреагировал на увольнение Тома Тибодо.

Центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс после увольнения главного тренера опубликовал в соцсети совместную фотографию с Тибодо .

Тибодо привел «Никс» к их первому финалу Востока за 25 лет и выводил команду в плей-офф в четырех сезонах из пяти.