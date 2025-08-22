0

Женская НБА побила рекорд посещаемости за один сезон

Лига смогла превзойти рекорд 2002 года по количеству зрителей на трибунах.

В четверг представители лиги объявили, что 13 команд приняли на своих аренах в общей сложности 2 501 609 болельщиков за 226 сыгранных в этом сезоне матчей. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2002 году, когда в лиге было 16 команд. Тогда женской НБА потребовалось 256 игр, чтобы достичь этого рубежа.

Взрыв популярности женского студенческого баскетбола, первоначально спровоцированный соперничеством Кейтлин Кларк и Энджел Риз, перекинулся и на женскую НБА в прошлом сезоне, когда Кларк и Риз были новичками. 

Хотя в этом сезоне и Кларк, и Риз получали травмы, продажи билетов не замедлились благодаря появлению защитницы Пейдж Бекерс в «Далласе», ажиотажу вокруг новой команды лиги «Голден Стэйт» и расширенному телевизионному освещению.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3461 голос
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
logoКейтлин Кларк
logoЭнджел Риз
logoПейдж Бекерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. Риз (21+10) и Кардосо (22+15) помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Йорк», «Атланта» одолела «Миннесоту» благодаря 27 очкам Грэй и другие результаты
сегодня, 04:34
Рекордные 44 очка Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» в игре со «Спаркс»
5вчера, 04:30Видео
Келси Плам принесла «Спаркс» победу над «Далласом» броском под сирену
вчера, 04:15Видео
Главные новости
Василие Мицич о своей готовности: «От меня потребуется 99%. Посмотрим»
1 минуту назад
Светислав Пешич: «Словения забрала слишком много подборов в начале. Надо избегать эйфории»
15 минут назад
Участие Филипа Петрушева и Василие Мицича в Евробаскете пока под вопросом
125 минут назад
Малик Бизли не является целью расследования мошенничества на ставках и сможет продолжить выступление в НБА
2сегодня, 13:28
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания встретится с Латвией, Словения сыграет с Германией
сегодня, 13:05Live
«Меня начинает трясти от одной мысли об этом». Том Тибодо устроил «Чикаго» 4-часовую тренировку по прилете в Бразилию
6сегодня, 12:15
Карл-Энтони Таунс выписал детям 13 блок-шотов
10сегодня, 11:15Видео
19 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Финикс» и продлить победную серию до 9 игр
1сегодня, 10:26Видео
Майкл Портер: «Лейкерс» я всегда нахлобучивал»
11сегодня, 08:51
Никола Йович о 18 очках в матче со Словенией: «Хотел показать Споэльстре, что в следующем сезоне стану еще лучше»
2сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
40 минут назад
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
сегодня, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
сегодня, 13:40Фото
Товарищеские матчи. Греция сыграет с Италией и другие матчи
сегодня, 12:15
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
сегодня, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1сегодня, 10:57
«Барселона» подписала Майлза Норриса
сегодня, 10:45
Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры
11вчера, 20:46Видео
Вадим Воронцов: «Серхио Родригес – по-прежнему моя ролевая модель»
вчера, 19:07
Тони Паркер: «Моя мечта – тренировать в НБА»
вчера, 18:30