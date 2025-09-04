Сборная Боснии и Герцоговины впервые с 1993 года преодолела групповой этап Евробаскета
Босния и Герцеговина прервала 32-летнюю серию неудач и вышла в плей-офф.
Боснийцы обыгралы сборную Грузию со счетом 84:76 и вышли в 1/8 финала Евробаскета-2025, прервав 32-летнее ожидание. Команда проявила характер и удержала преимущество, несмотря на мощный рывок грузин в последней четверти.
Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл (15 очков, 12 подборов), а Джон Роберсон добавил 15 очков и 5 передач.
Для Боснии это историческое достижение – последний раз сборная проходила групповой этап турнира в 1993 году.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости