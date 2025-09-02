2

Александар Джикич о решающем матче Грузии с Боснией: «Нас ждет сорок минут настоящей «войны»

Тренер сборной Грузии готовится к битве за выход в плей-офф.

«Было понятно, что все будет решаться в последней игре. Мы старались, они старались выиграть предыдущие матчи, но в итоге все свелось к этому, и это справедливо.

Сегодня мы находили открытые броски и реализовывали их. Если посмотреть на игру Боснии, они тоже хорошо попадали.

Ожидаем, что они выйдут на площадку с полной отдачей, и мы сделаем то же самое – готовимся к тяжелым сорока минутам. Сорока минутам настоящей «войны», – подчеркнул Александар Джикич.

Встреча сборных Грузии и Боснии и Герцеговины состоится 4 сентября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Александар Джикич
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Грузии
