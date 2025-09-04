И Джей Лидделл получил двусторонний контракт в «Бруклине»

«Нетс» подписали И Джей Лидделла.

24-летний тяжелый форвард (201 см) был выбран 41-м на драфте-2022 и пока что отыграл 20 матчей в лиге за 2 сезона, пропустив первый из-за травмы.

В прошлом розыгрыше чемпионата Лидделл набирал 1,8 очка за 4,4 минуты в среднем за «Чикаго».

Форвард получил место на двустороннем контракте в ростере «Бруклина».