Малик Бизли все еще находится под следствием по делу о ставках

Малику Бизли все еще могут предъявить обвинения в рамках расследования о ставках.

28-летний атакующий защитник больше не является «целью» расследования, проводимого федеральными властями, что открывает ему возможность подписать контракт с командой за месяц до начала тренировочных лагерей НБА.

Сообщается, что следователи сосредоточились на нескольких матчах Бизли в составе «Милуоки» в сезоне-2023/24, в которых, по данным ESPN, как минимум одна известная букмекерская контора США обнаружила необычную активность.

Для федеральных прокуроров понятие «цель» имеет конкретное и узкое техническое определение. Министерство юстиции определяет «цель» как «лицо, в отношении которого у прокурора или большого жюри имеются существенные доказательства, связывающие его с совершением преступления, и которое, по мнению прокурора, является предполагаемым обвиняемым».

По словам источника, знакомого с ситуацией, Бизли по-прежнему считается «субъектом» расследования. Министерство юстиции определяет субъекта как «лицо, чье поведение попадает под расследование большого жюри», а это значит, что Бизли все еще может быть обвинен в преступлении, что признали и его адвокаты.

«Понятия не имею», – сказал Стив Хейни, один из адвокатов Бизли, отвечая в пятницу на вопрос The Detroit News, будет ли Бисли предъявлено обвинение.

«Это самое обидное. Ты живешь в состоянии чистилища, над головой которого висит туча, и за что? Навсегда? И ты выбыл из лиги и больше никогда не сможешь играть в баскетбол? Надеюсь, это дает ему надежду на получение оплачиваемой работы в новом сезоне», – добавил Хейни.