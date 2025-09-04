Тренер Марио Гомес об удалении Неэмиаша Кета: «Легко принять такое решение по игроку Португалии»

Марио Гомес критически отозвался о работе судей.

Португалия справилась с Эстонией (68:65) и вышла в плей-офф на Германию.

В середине 3-й четверти центровой Неэмиаш Кета был удален за второе техническое замечание из-за празднования.

«Не буду подробно комментировать ситуацию из уважения к игре, баскетболистам и тренерам. Но легко принять такое решение в адрес игрока Португалии. Мы не знали, что будет в следующие 15 минут, но я был уверен, что команда отреагирует правильно и не станет сдаваться», – заявил главный тренер.

«Кета не смог принять участие в квалификации, так что мы привыкли действовать в его отсутствие. Он очень сильно нам помогает, но мы сплотились, и в таком состоянии нас тяжело победить», – добавил защитник Рафаэл Лишбоа.