Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
Экс-игрок НБА обвиняется в насилии и незаконных действиях в отношении ребенка.
Синдэриус Торнвелл был арестован во вторник по обвинению в домашнем насилии второй степени и противоправных действиях в отношении ребенка. 30-летний баскетболист был отпущен под залог в 25 тысяч долларов.
Его адвокат заявил: «Мы призываем общественность не спешить с выводами до разрешения дела в суде».
Игрок провел четыре сезона в НБА, выступая за «Клипперс», «Пеликанс», «Мэджик». С 2021 года он играл в Германии, Турции, Польше и Китае, а в сезоне 2023-24 защищал цвета российского «Автодора».
Источник: The State
