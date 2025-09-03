1

Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии

Экс-игрок НБА обвиняется в насилии и незаконных действиях в отношении ребенка.

Синдэриус Торнвелл был арестован во вторник по обвинению в домашнем насилии второй степени и противоправных действиях в отношении ребенка. 30-летний баскетболист был отпущен под залог в 25 тысяч долларов.

Его адвокат заявил: «Мы призываем общественность не спешить с выводами до разрешения дела в суде».

Игрок провел четыре сезона в НБА, выступая за «Клипперс», «Пеликанс», «Мэджик». С 2021 года он играл в Германии, Турции, Польше и Китае, а в сезоне 2023-24 защищал цвета российского «Автодора».

Источник: The State
