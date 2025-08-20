Гилберт Аренас: «Бывшая подруга Энтони Эдвардса – это кандалы, которые не позволят ему просто так стать лицом лиги, придется отдать 10-20 миллионов»
Гилберт Аренас не видит простого решения ситуации с ребенком Энтони Эдвардса.
Айеша Ховард, 39-летняя мать дочери звезды «Миннесоты», снова напомнила о себе судебным иском к 24-летнему спортсмену.
«Эта персона прицепилась к имени Эдвардса как кандалы. Каждый раз, когда он будет готов к тому, чтобы ворваться на вершину и стать лицом лиги, эта женщина будет портить картину очередным иском.
Его имя и публичный образ никогда не будут в безопасности. Ему придется раскошелиться, чтобы заставить ее уйти в сторону. Отдать порядка 10-20 миллионов долларов.
Каждую пару месяцев она снова всплывает в новостях. Эдвардс набирает 50 очков, а говорят о судебном процессе», – заключил Аренас.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1402 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети joebuddenclips/fanpage
