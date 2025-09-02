Дрейк сфотографировался с женой Стефа Карри после концерта. Пост стал популярным в соцсетях
Дрейк и Айеша Карри выложили совместную фотографию, которая стала популярной.
Известный музыкант и жена суперзвезды НБА Стефена Карри сфотографировались после шоу канадца в итальянском Милане. На кадре также присутствуют подруги Айеши.
Снимок стал вирусным в социальных сетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
