Дрейк сфотографировался с женой Стефа Карри после концерта. Пост стал популярным в соцсетях

Дрейк и Айеша Карри выложили совместную фотографию, которая стала популярной.

Известный музыкант и жена суперзвезды НБА Стефена Карри сфотографировались после шоу канадца в итальянском Милане. На кадре также присутствуют подруги Айеши.

Снимок стал вирусным в социальных сетях.