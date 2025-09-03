Пол Пирс о противостоянии с Леброном Джеймсом: «Я выжал из него лучшее»

Легенда «Селтикс» уверен: их противостояние помогло Леброну стать великим.

«У меня было несколько дуэлей с ЛеБроном в плей-офф, и он действительно заставлял меня показывать свой лучший баскетбол. Но и я выжимал из него максимум.

Помню шестой матч в Бостоне кажется, в 2012 году, когда он накидал через меня больше 40 очков… А я ведь был всего в шаге от выхода в финал.

Тогда он выдал игру всей своей жизни, и именно в тот момент я по-настоящему его зауважал.

Это был его следующий шаг, и я знаю, что тоже подтолкнул его к этому. Я помог ему выйти на новый уровень», – заявил Пол Пирс.

Шестая игра финала восточной конференции-2012 стала поворотной в карьере Джеймса: он набрал 45 очков, сделал 15 подборов и 5 передач, спас «Майами» от вылета и в итоге завоевал свой первый титул.