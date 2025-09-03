4

Пол Пирс о противостоянии с Леброном Джеймсом: «Я выжал из него лучшее»

Легенда «Селтикс» уверен: их противостояние помогло Леброну стать великим.

«У меня было несколько дуэлей с ЛеБроном в плей-офф, и он действительно заставлял меня показывать свой лучший баскетбол. Но и я выжимал из него максимум.

Помню шестой матч в Бостоне кажется, в 2012 году, когда он накидал через меня больше 40 очков… А я ведь был всего в шаге от выхода в финал.

Тогда он выдал игру всей своей жизни, и именно в тот момент я по-настоящему его зауважал.

Это был его следующий шаг, и я знаю, что тоже подтолкнул его к этому. Я помог ему выйти на новый уровень», – заявил Пол Пирс.

Шестая игра финала восточной конференции-2012 стала поворотной в карьере Джеймса: он набрал 45 очков, сделал 15 подборов и 5 передач, спас «Майами» от вылета и в итоге завоевал свой первый титул.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoМайами
logoПол Пирс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
12вчера, 07:59
Джермейн О′Нил рассказал, что помешало ему сыграть с Леброном за «Хит»: «Печеньки «Орео»
92 сентября, 06:37
Пол Пирс: «В «Майами» Леброн Джеймс был на пике карьеры»
2123 августа, 17:56
Главные новости
Евробаскет-2025. Израиль играет со Словенией, Испания встретится с Грецией и другие матчи
2727 минут назадLive
Сборная Боснии и Герцоговины впервые с 1993 года преодолела групповой этап Евробаскета
34 минуты назад
Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
53 минуты назад
Паоло Банкеро о Десмонде Бэйне и Тайусе Джонсе: «Нам нужен их опыт»
1сегодня, 14:04
Дуэйн Уэйд прокомментировал слова Марка Кьюбана о финале НБА 2006 года: «Мы вас обыграли. Перестань нести эту чушь»
4сегодня, 13:41
Кэм Томас принял квалификационное предложение «Бруклина» на 6 миллионов на сезон-2025/26
31сегодня, 11:59
Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
8сегодня, 11:46
Из-за сверхдальнего попадания Дончича Алену Омичу пришлось делать 50 отжиманий
2сегодня, 11:14Видео
Небойша Чович: «Аврамович и Вукчевич будут в порядке»
сегодня, 10:22
Макгрэйди, Брайант, Джордан, Новицки, О’Нил – в символической сборной из бывших одноклубников Тайрона Лю
3сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
сегодня, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
сегодня, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2сегодня, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
сегодня, 08:19
Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте
сегодня, 07:59
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
11вчера, 20:59
«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
вчера, 20:53
НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
6вчера, 20:34
«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
1вчера, 18:45
Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
1вчера, 16:29