Джермейн О′Нил рассказал, что помешало ему сыграть с Леброном за «Хит»: «Печеньки «Орео»
Джермейн О′Нил назвал необычную причину ухода из «Майами» в 2010 году.
По словам экс-центрового НБА, он покинул «Хит» незадолго до формирования «Большого трио» Джеймс – Уэйд – Бош из-за пристрастия к сладкому.
«Я знал, что Леброн придет в команду. Но вы же знаете, в «Майами» было это правило про 8% жира в теле. Помню тот вечер, когда зашел в кладовую, посмотрел на печенье «Орео», а «Орео» смотрело на меня… И я такой: «Черт, у меня уже четвертый десяток пошел, я так не могу», – признался О’Нил.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
