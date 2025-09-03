Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
Пол Пирс снова прогнозирует завершение карьеры Леброна Джеймса.
«Если бы я был азартным, поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса.
Отыграл 22 года, давно был величайшим в лиге. Держал статистику на уровне. Мы ценим то, что он принес баскетболу, и его лидирующий статус с ухода Майкла Джордана. Леброн безусловно вошел в плеяду лучших. Но его время истекло. Мы ценим все, что он дал лиге», – заявил Пирс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
