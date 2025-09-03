1

Алекс Сарр вернется к началу сезона НБА

Французскому форварду «Вашингтона» не потребуется операция.

Алекс Сарр пропустит остаток Евробаскета-2025 из-за травмы левой икроножной мышцы, но, по информации клуба, травма не потребует операции, и игрок будет готов к старту сезона в НБА.

Второй номер драфта-2024 получил повреждение 30 августа в матче против Словении.

В дебютном сезоне в НБА Сарр набирал в среднем 13 очков, 6.5 подбора и 1.5 блок-шота за игру и вошел в первую символическую пятерку новичков лиги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Josh Robbins в соцсети X
logoАлександр Сарр
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Франции
logoНБА
logoВашингтон
