Алекс Сарр вернется к началу сезона НБА
Французскому форварду «Вашингтона» не потребуется операция.
Алекс Сарр пропустит остаток Евробаскета-2025 из-за травмы левой икроножной мышцы, но, по информации клуба, травма не потребует операции, и игрок будет готов к старту сезона в НБА.
Второй номер драфта-2024 получил повреждение 30 августа в матче против Словении.
В дебютном сезоне в НБА Сарр набирал в среднем 13 очков, 6.5 подбора и 1.5 блок-шота за игру и вошел в первую символическую пятерку новичков лиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Josh Robbins в соцсети X
