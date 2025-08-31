Билаль Кулибали о поражении от Израиля: «Не хватало Алекса Сарра, но должны были сыграть лучше»
Билаль Кулибали назвал причины поражения Франции от Израиля – 69:82.
«Нам не хватало слаженности в игре, они адаптировались к зонной защите, и нам приходилось чаще отдавать передачи. У нас недостаточно хорошо это получалось, нам нужно улучшить этот навык.
Конечно, нам не хватало Алекса Сарра, но мы должны были сыграть лучше», – сказал форвард сборной Франции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
