Алекс Сарр пропустит остаток Евробаскета

Французский форвард «Вашингтона» больше не сможет помочь сборной на Евробаскете.

Федерация баскетбола Франции официально подтвердила, что Александр Сарр не сможет помочь команде до конца турнира.

Игрок «Уизардс» получил травму икры во втором матче группового этапа против Словении.

Первоначально повреждение не считалось серьезным: Сарр даже доиграл тот матч и провел на паркете 22 минуты. Но он пропустил следующую игру с Израилем и теперь выбыл до конца турнира.

Это серьезная потеря для французов, которые рассматривались как один из фаворитов турнира.