2

Алекс Сарр пропустит остаток Евробаскета

Французский форвард «Вашингтона» больше не сможет помочь сборной на Евробаскете.

Федерация баскетбола Франции официально подтвердила, что Александр Сарр не сможет помочь команде до конца турнира.

Игрок «Уизардс» получил травму икры во втором матче группового этапа против Словении.

Первоначально повреждение не считалось серьезным: Сарр даже доиграл тот матч и провел на паркете 22 минуты. Но он пропустил следующую игру с Израилем и теперь выбыл до конца турнира.

Это серьезная потеря для французов, которые рассматривались как один из фаворитов турнира.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoАлександр Сарр
logoсборная Франции
logoЕвробаскет-2025
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Франция – Исландия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 4 сентября 2025
1 сентября, 11:53Пользовательская новость
Билаль Кулибали о поражении от Израиля: «Не хватало Алекса Сарра, но должны были сыграть лучше»
31 августа, 17:58
Клемен Препелич раскритиковал поступок Сильвена Франсиско в концовке матча Словения – Франция
31 августа, 16:08
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
12 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
225 минут назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
29 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
44 минуты назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35