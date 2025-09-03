0

Алисса Томас была близка к очередному трипл-даблу (23+9+9) в победной игре с «Индианой»

Алисса Томас провела очередную яркую игру против «Фивер».

Лучший игрок недели на Западе была близка к очередному трипл-даблу.

Томас набрала 23 очка, 9 подборов и 9 передач, совершив 6 потерь. Форвард реализовала 9 из 17 бросков с игры и 5 из 8 с линии штрафных.

29 очков Келси Митчелл не спасли «Фивер» от поражения со счетом 79:85.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Women’s Hoops Network
Финикс жен
logoженская НБА
logoАлисса Томас
Келси Митчелл
logoБаскетбол - видео
Индиана жен
