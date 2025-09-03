  • Спортс
  Баскетбол
  Новости
  • Женская НБА. «Голден Стэйт» справился с «Нью-Йорком», 23+9+9 от Томас помогли «Финиксу» обыграть «Индиану»
0

Женская НБА. «Голден Стэйт» справился с «Нью-Йорком», 23+9+9 от Томас помогли «Финиксу» обыграть «Индиану»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Голден Стэйт» справился с «Нью-Йорком», «Финикс» победил «Индиану». Проигрыш «Фивер» гарантировал «Либерти» место в плей-офф.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Нью-Йорк – 66:58 (14:18, 26:8, 16:18, 10:14)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Фэгбени (16 + 5 подборов), Мартин (11), Чарльз (10 + 5 подборов), Салон (10)

НЬЮ-ЙОРК: Клауд (19 + 5 подборов), Стюарт (19 + 5 подборов)

3 сентября. 5.00

Финикс – Индиана

ФИНИКС: Томас (23 + 9 подборов + 9 передач), Боннер (19), Сабалли (13), Коппер (11), Уиткомб (10 + 7 передач)

ИНДИАНА: Митчелл (29), Халл (18 + 5 подборов), Бостон (11 + 8 подборов + 7 передач)

3 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

