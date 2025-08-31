6

Майкл Портер: «В каждой команде, где я играл, я работал усерднее всех»

Майкл Портер заявил, что всегда тренируется усерднее всех в команде.

«Я знаю, что никто не проводил в зале больше времени, чем я. Никто не совершал больше бросков, чем я.

Если бы у меня был партнер по команде, который, я бы точно знал, работал усерднее меня, тогда ладно. Но я знаю, что с юных лет я всегда в зале. В каждой команде, где я играл, я работал усерднее всех. Да, у меня были досадные травмы и все такое», – сказал форвард «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал plaqueboymax
