Майкл Портер: «В каждой команде, где я играл, я работал усерднее всех»
Майкл Портер заявил, что всегда тренируется усерднее всех в команде.
«Я знаю, что никто не проводил в зале больше времени, чем я. Никто не совершал больше бросков, чем я.
Если бы у меня был партнер по команде, который, я бы точно знал, работал усерднее меня, тогда ладно. Но я знаю, что с юных лет я всегда в зале. В каждой команде, где я играл, я работал усерднее всех. Да, у меня были досадные травмы и все такое», – сказал форвард «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал plaqueboymax
