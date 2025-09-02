Фото
35

Чет Холмгрен удивил фанатов своей «лучшей стартовой пятеркой всех времен»

Чемпион НБА составил «звездную пятерку» с актрисами Голливуда.

Во время общения с фанатами в Snapchat Холмгрен решил назвать свою «стартовую пятерку всех времен». Фанаты ожидали легенд НБА вроде Майкла Джордана, Леброна Джеймса или Карима Абдул-Джаббара.

Но Холмгрен пошел по другому пути: его состав не имел ничего общего с баскетболом и полностью был посвящен Голливуду.

В его шутливой пятерке оказались Джессика Альба, Меган Фокс из фильма «Трансформеры», Сальма Хайек, София Вергара и Марго Робби.

Такой неожиданный выбор быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал массу обсуждений среди фанатов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBACentral
logoЧет Холмгрен
logoОклахома-Сити
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чет Холмгрен работает над трехочковым броском
126 августа, 16:34Видео
Чет Холмгрен – незаметный герой «Оклахомы». «Хлипкий дистрофик» сделал чемпиона современным
3229 июля, 12:20
Продление контракта Чета Холмгрена не содержит условий «супермакса», в отличие от соглашения Джейлена Уильямса
915 июля, 09:48
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
11 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
224 минуты назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
28 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
43 минуты назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35