Чет Холмгрен удивил фанатов своей «лучшей стартовой пятеркой всех времен»
Чемпион НБА составил «звездную пятерку» с актрисами Голливуда.
Во время общения с фанатами в Snapchat Холмгрен решил назвать свою «стартовую пятерку всех времен». Фанаты ожидали легенд НБА вроде Майкла Джордана, Леброна Джеймса или Карима Абдул-Джаббара.
Но Холмгрен пошел по другому пути: его состав не имел ничего общего с баскетболом и полностью был посвящен Голливуду.
В его шутливой пятерке оказались Джессика Альба, Меган Фокс из фильма «Трансформеры», Сальма Хайек, София Вергара и Марго Робби.
Такой неожиданный выбор быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал массу обсуждений среди фанатов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBACentral
