Продление контракта Чета Холмгрена не содержит условий «супермакса», в отличие от соглашения Джейлена Уильямса

Стали известны детали сделки между «Тандер» и центровым.

Первоначально Шэмс Чарания сообщил, что Чет Холмгрен и «Оклахома» договорились о подписании максимального полностью гарантированного продления контракта новичка на пять лет с суммой, которая может достичь 250 миллионов долларов.

По информации Кейта Смита из Sportac, в соглашении отсутствует условие «суперсмакса». Это означает, что даже в случае попадания Холмгрена в сборную сезона-2026 или получения награды «Лучшему защищающемуся» в следующем году, максимальный контракт игрока составит 25% от потолка зарплат, а не 30%.

В подобных продлениях Джейлена Уильямса («Оклахома») и Паоло Банкеро («Орландо ») право на получение «супермакса» прописано.