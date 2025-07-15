Продление контракта Чета Холмгрена не содержит условий «супермакса», в отличие от соглашения Джейлена Уильямса
Стали известны детали сделки между «Тандер» и центровым.
Первоначально Шэмс Чарания сообщил, что Чет Холмгрен и «Оклахома» договорились о подписании максимального полностью гарантированного продления контракта новичка на пять лет с суммой, которая может достичь 250 миллионов долларов.
По информации Кейта Смита из Sportac, в соглашении отсутствует условие «суперсмакса». Это означает, что даже в случае попадания Холмгрена в сборную сезона-2026 или получения награды «Лучшему защищающемуся» в следующем году, максимальный контракт игрока составит 25% от потолка зарплат, а не 30%.
В подобных продлениях Джейлена Уильямса («Оклахома») и Паоло Банкеро («Орландо») право на получение «супермакса» прописано.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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