Чет Холмгрен работает над трехочковым броском

Чет Холмгрен в межсезонье отрабатывает бросок из-за дуги.

Опубликовано видео тренировки форварда «Оклахомы» с тренером Дрю Ханленом. На видео Холмгрен демонстрирует мягкий трехочковый бросок.

В прошедшем сезоне 23-летний бигмен завоевал первый чемпионский титул в составе «Тандер».