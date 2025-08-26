Чет Холмгрен работает над трехочковым броском
Чет Холмгрен в межсезонье отрабатывает бросок из-за дуги.
Опубликовано видео тренировки форварда «Оклахомы» с тренером Дрю Ханленом. На видео Холмгрен демонстрирует мягкий трехочковый бросок.
В прошедшем сезоне 23-летний бигмен завоевал первый чемпионский титул в составе «Тандер».
Опубликовал: Геннадий Ильин
