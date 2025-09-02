Байрон Скотт о треугольном нападении: «Современные игроки недостаточно умны для этой системы»

Экс-тренер рассказал, почему треугольное нападение не работает в современной НБА.

«Когда вы играете треугольное нападение, или как мы раньше называли его «Принстонское нападение», игроки с высоким баскетбольным IQ сразу понимают, что делать. Вам даже не нужно назначать комбинации.

Защита сама диктует ваше следующее действие. Умные игроки, они мгновенно это понимают. Все сводится к простому чтению игры, к правильным решениям на площадке.

Думаю, одна из причин, почему сегодня треугольное нападение не работает – игроки просто недостаточно умны», – заявил Байрон Скотт в своем подкасте.