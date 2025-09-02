5

Байрон Скотт о треугольном нападении: «Современные игроки недостаточно умны для этой системы»

Экс-тренер рассказал, почему треугольное нападение не работает в современной НБА.

«Когда вы играете треугольное нападение, или как мы раньше называли его «Принстонское нападение», игроки с высоким баскетбольным IQ сразу понимают, что делать. Вам даже не нужно назначать комбинации.

Защита сама диктует ваше следующее действие. Умные игроки, они мгновенно это понимают. Все сводится к простому чтению игры, к правильным решениям на площадке.

Думаю, одна из причин, почему сегодня треугольное нападение не работает – игроки просто недостаточно умны», – заявил Байрон Скотт в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: YouTube-канал Byron Scott’s Fast Break
logoФил Джексон
Байрон Скотт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если бы он был эгоистом, он бы вернулся в игру». Байрон Скотт рассказал, как Кобе Брайант доказал, что победа для него важнее всего
326 августа, 16:25
Байрон Скотт о прощальном матче Кобе Брайанта: «Джордан и близко не был к этому»
2026 августа, 15:28
Байрон Скотт: «Тейтума увезли в кресле, Кобе никогда бы не позволил себя увезти»
259 июня, 04:46
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
9 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
222 минуты назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
26 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
41 минуту назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35