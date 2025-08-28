Бретт Сигел: «Голден Стэйт» ни разу активно не нацеливался на Джоша Гидди»

Бретт Сигел опровергает информацию о переговорах «Буллз» с «Уорриорз».

Репортер заявляет, что вероятность подписания долгосрочного контракта с «Чикаго» остается наиболее вероятным продолжением карьеры для Джоша Гидди.

«Чикаго» всерьез не рассматривает идею обмена по схеме сайн-энд-трейд. Некоторые команды спрашивали о такой возможности, но получали быстрый отказ.

«Уорриорз» и «Буллз» коротко обговорили вариант с обменом на Кумингу перед Летней лигой, но эта беседа не перешла на уровень каких-либо договоренностей или предложений. «Голден Стэйт» ни разу на нацеливался на Джоша Гидди этим летом, что подтверждают источники из обеих команд», – написал Сигел.