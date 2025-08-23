  • Спортс
  • Стивен Эй Смит: «Если Кайри Ирвинг будет здоров, а Энтони Дэвис покажет свой уровень, то «Даллас» выиграет чемпионат»
21

Стивен Эй Смит: «Если Кайри Ирвинг будет здоров, а Энтони Дэвис покажет свой уровень, то «Даллас» выиграет чемпионат»

Телеэксперт считает, что «Мэверикс» могут завоевать титул.

«Если Дэвис и Ирвинг оба здоровы, то «Даллас» – мой выбор в качестве чемпиона. 

Повторю еще раз: если Кайри Ирвинг будет здоров, а Энтони Дэвис покажет свой уровень, то «Даллас» выиграет чемпионат. 

Это большое «если», все еще может измениться, но это обоснованно и все об этом знают», – заявил Смит.

После перехода из «Лейкерс» Энтони Дэвис из-за травм принял участие лишь в 9 матчах «Далласа», набирая в среднем 20 очков, 10,1 подбора, 4,4 передачи и 2,2 блок-шота.

Кайри Ирвинг в марте порвал передние крестообразные связки и его участие в сезоне-2025/26 находится под вопросом.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?424 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
