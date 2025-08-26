Стивен Эй Смит: «Минимум четыре команды на Западе сильнее «Лейкерс»

Эксперт ESPN оценил шансы «Лос-Анджелеса» на чемпионство.

«Лейкерс » – претенденты на титул. Но я никоим образом не считаю их фаворитами. Джей Джей Редик проделал потрясающую работу в прошлом году, и я считаю, что он чертовски хороший тренер. Этот парень умеет тренировать, и я рад, что он получил эту должность.

При этом я не думаю, что у них есть необходимый состав, чтобы одолеть «Оклахому» или здоровый «Даллас ». Кевин Дюрэнт теперь в «Хьюстоне ». Они могут кое-что показать, ведь у них есть Амен Томпсон, которого я обожаю, Шенгюн никуда не делся.

И это даже не те команды, которые выбили «Лейкерс» из плей-офф – «Миннесота » отправила их домой. Энт никуда не денется, он будет продолжать прогрессировать. Дело не в том, что «Лейкерс» – плохая команда. Я думаю, что их глубина состава вызывает вопросы. Мне кажется, им нужен еще один высококлассный бомбардир. И я считаю, что минимум четыре команды на Западе сильнее «Лейкерс», – заявил Смит .