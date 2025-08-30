4

Шакил О′Нил подарил Тайрону Лю 10000 долларов во время локаута

Главный тренер «Клипперс» поведал, как О′Нил помог ему в 1998 году.

«Мы приходим к Шакилу домой, а там нереальный стол накрыт, мы хорошо поели. Дальше просто сидим, разговариваем, и он такой: «Так, перед тем как уйдешь, минутку подожди». Он уходит в другую комнату, возвращается с 10 000 долларов и говорит: «Вот, купи себе что-нибудь».

Я такой: «Чего? Я же не смогу вернуть тебе эти деньги, у нас же локаут». А он отвечает: «Не, не, не, просто оставь их себе, не беспокойся. Просто оставь», – рассказал Лю.

Сезон-1998/99, на который пришелся локаут, был дебютным в карьере Лю. За него разыгрывающий «Лейкерс» в итоге заработал 287 500 долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club Shay Shay
