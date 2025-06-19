Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум: «Планируем организовать наиболее высокоуровневый турнир в Европе. Есть вопросы к модели Евролиги»

НБА и Евролига провели встречу при посредничестве ФИБА.

Участники трехсторонних переговоров, прошедших несколько недель назад, поделились мнениями о прогрессе.

«Впервые за все время все три стороны, включая представителей клубов, сели, чтобы обсудить будущее европейского баскетбола. Были очень продуктивные обсуждения, из которых выросли несколько прямых встреч с клубами. Все согласны, что есть возможности для роста игры в Европе, и нужно только понять наилучшую модель для этого.

Мы планируем организовать наиболее высокоуровневый турнир в Европе. Разумеется, Евролига отлично поработала над развитием баскетбола, но у миллионов фанатов есть вопросы к их модели, и их мнение важно. Мы хотим продожать разговоры с Евролигой о наилучшей платформе, пока они в них заинтересованы», – заявил заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум.

«Становится все яснее, что нам нужно сотрудничать. Думаю, что это была только первая из многих встреч, на которых мы будем искать пути развития нашего спорта. Цели ФИБА однозначны и понятны. Осталось только обеим лигам определиться с будущим. Наша история и фанатская база должны стать мощным основанием», – рассказал исполнительный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас.