«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове
Леброн Джеймс в образе короля в новой рекламе Nike.
«Его называли «избранным». Он нес на своих плечах тяжесть всех ожиданий и не сломался. Каждый соперник был уничтожен, каждый идол низвержен. Он забрал себе корону и сохранил ее. Вечный король», – подготовила Nike почву под модель LeBron XXIII.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Nike
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости