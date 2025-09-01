«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове

Леброн Джеймс в образе короля в новой рекламе Nike.

«Его называли «избранным». Он нес на своих плечах тяжесть всех ожиданий и не сломался. Каждый соперник был уничтожен, каждый идол низвержен. Он забрал себе корону и сохранил ее. Вечный король», – подготовила Nike почву под модель LeBron XXIII.