Стефен Карри за минуту исправил бросок любителя

Суперзвезда «Уорриорс» готовится к тренерской карьере.

В сети опубликован ролик, на котором любитель не может поразить кольцо, но Стефен Карри быстро находит проблему в его бросковой технике и помогает ее исправить.

«Так, давайте исправим его бросок за 2 секунды. Сделай движение, как будто бросаешь, но остановись в последнее мгновение. Видишь, тут нет зазора? (указывает на промежуток между мячом и ладонью). Нужно больше задействовать кончики пальцев. Я хочу, чтобы ты больше закручивал мяч. И вот здесь должен быть зазор побольше.

Единственное, что теперь изменится, это то, что когда ты бросаешь, при выпуске мяча кончики пальцев будут больше задействованы и позволят тебе придать мячу больше вращения. У тебя неплохая техника в целом, только вот это поправить», – посоветовал Карри.

После корректировки фанат попал с первой же попытки.