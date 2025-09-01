0

21+9 от Кристапса Порзингиса помогли Латвии уверенно обыграть Португалию

Кристапс Порзингис набирает ход на Евробаскете.

В победной игре с Португалией (78:62) центровой сборной Латвии продемонстрировал свой дальний бросок.

На его счету 21 очко за 25,6 минуты на площадке, 9 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот. Порзингис реализовал 5 из 12 дальних бросков и 1 из 2 двухочковых. Центровой снова совершил значительное количество потерь – 5.

В нападении его поддержали форварды Роландс Шмитс (15 + 7 подборов) и Давис Бертанс (14 + 6 подборов).

Неэмиаш Кета ответил 16 очками и 7 подборами. Рафаэл Лишбоа стал самым результативным среди португальцев с 17 очками и 4 передачами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНеэмиаш Кета
Рафаэл Лишбоа
logoДавис Бертанс
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Португалии
logoКристапс Порзингис
logoсборная Латвии
Роландс Шмитс
