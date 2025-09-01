Артурс Жагарс снова травмировался и рано завершил матч против Португалии

Артурс Жагарс получил очередную травму.

У 25-летнего разыгрывающего сборной Латвии уже были проблемы с правой ногой после столкновения в 1-м матче турнира с Турцией. Повреждение оказалось несерьезным, и Жагарс принял участие во втором матче чемпионата.

В сегодняшнем матче с Португалией защитник покинул площадку уже в первой четверти, и сообщается, что больше не выйдет на паркет. Характер травмы пока не ясен.

Жагарс отыграл 4,5 минуты и набрал 5 очков. В нынешнем турнире на его счету 9,3 очка, 1,7 подбора и 5 передач в среднем.