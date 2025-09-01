Оскар да Силва об игре с Великобританией: «Командная победа. Здорово, что столько игроков отметились»

Немцы разгромили британцев с более чем двукратной разницей очков.

Игра завершилась со счетом 120:57. 5 игроков сборной Германии завершили матч с двузначным количеством очков.

«Хорошая командная победа. Здорово, что вклад сделали столько разных игроков», – заявил форвард Оскар да Силва (13 очков, 6 подборов).

«Хороший матч, мы рассчитывали на что-то подобное. Вышли на игру собранными, действовали по наработкам, исполнили план. В начале были проблемы с борьбой за отскоки, но со второй четверти полностью перехватили контроль и провели зрелый матч», – прокомментировал победу тренер Алан Ибрагимагич.