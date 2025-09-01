Главный тренер Великобритании Марк Стьютел: «Совершенно расстроен и уязвлен»
Великобритания потерпела тяжелое поражение от немцев.
Команда пока идет без побед и уступила Германии со счетом 57:120 в последнем матче.
«Я совершенно расстроен и уязвлен. Разумеется, мы понимали, что играем против чемпионов мира, и любой команде будет сложно их одолеть, но такого выступления мы не могли даже представить, и, конечно, мы им нисколько не удовлетворены», – признался главный тренер Марк Стьютел.
«Они провели чертовски убедительный матч. Немного опозорили нас, но мы можем только использовать это как повод для самоанализа. Будем надеяться когда-то выйти на схожий уровень», – прокомментировал результат форвард Майлз Хессон (11 очков, 4 подбора).
