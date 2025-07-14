Джамал Мозли: «Год Шемгод и Джо Пранти принесут в «Мэджик» свой опыт и отличные взаимоотношения с игроками»

Джамал Мозли высоко оценивает тренерские приобретения клуба.

«Орландо » добавил Года Шемгода из «Далласа» и Джо Пранти из «Милуоки» к своему штабу.

«Они принесут нам свой опыт, а также отличные взаимоотношения с игроками лиги, которые они наработали за много лет. Продолжат развивать культуру взаимосвязей, которую мы строим.

Шем сконцентрируется на тренерских задачах, организации обороны, индивидуальных перемещениях, технике и исполнению игроков в рамках владений. Он работал с великими игроками, сам был отличным баскетболистом. Его способности и знания будут для нас предельно важными.

Джо будет больше заниматься стратегией в нападении, определением ритма и течения нашей атаки. У него великолепный баскетбольный ум. Он работал с отличными тренерами. Смотрит на вещи под другим углом», – заявил главный тренер «Орландо».