Джамал Мозли: «Год Шемгод и Джо Пранти принесут в «Мэджик» свой опыт и отличные взаимоотношения с игроками»
«Орландо» добавил Года Шемгода из «Далласа» и Джо Пранти из «Милуоки» к своему штабу.
«Они принесут нам свой опыт, а также отличные взаимоотношения с игроками лиги, которые они наработали за много лет. Продолжат развивать культуру взаимосвязей, которую мы строим.
Шем сконцентрируется на тренерских задачах, организации обороны, индивидуальных перемещениях, технике и исполнению игроков в рамках владений. Он работал с великими игроками, сам был отличным баскетболистом. Его способности и знания будут для нас предельно важными.
Джо будет больше заниматься стратегией в нападении, определением ритма и течения нашей атаки. У него великолепный баскетбольный ум. Он работал с отличными тренерами. Смотрит на вещи под другим углом», – заявил главный тренер «Орландо».