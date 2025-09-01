Юсуф Нуркич: «Надо остановить Янниса Адетокумбо в быстрых атаках и заставить бросать. Он не справлялся с такой защитой на Евробаскете»

Юсуф Нуркич поделился ожиданиями от игры с Грецией.

Боснийцам предстоит встреча с греческой сборной в следующем матче Евробаскета .

«В первую очередь надо замедлить Янниса . Выстроить перед ним стену. Он не единственная опасность, надо держать и остальных. Нельзя позволять сопернику столько трехочковых, как в нашем последнем матче. Надо не забывать про защиту трехочковой линии.

Но в первую очередь надо остановить Янниса в быстрых переходах в атаку и заставить бросать. Он отстойно справлялся с такой обороной в последние года на уровне сборных. Но теперь он чаще действует на 5-й позиции, ему придется и отрабатывать в защите.

В НБА для него все по-другому. У него куча места, «шутеры» вроде Брука Лопеса растягивают для него пространство, в такой ситуации он неудержим. Здесь игра другая. Нет правила трех секунд, в краске много всего происходит, но он все равно выглядит доминирующим.

Вассилис Спанулис , разумеется, может максимизировать его сильные стороны. Если у легенды это не получится, тогда это вообще невозможно», – поделился центровой Юсуф Нуркич .