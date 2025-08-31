Вассилис Спанулис: «Набрали 19 легких очков благодаря хорошей защите и контратакам»

Вассилис Спанулис прокомментировал победу над Грузией – 94:53.

«Думаю, мы сделали шаг вперед. Мы значительно улучшили игру в нападении, подборы и быстрые прорывы. Мы набрали 19 легких очков благодаря хорошей защите и контратакам – это мне нравится.

Мы делились мячом, сделали 28 передач и могли бы сделать еще больше. Хорошо растягивали оборону соперника, мы на правильном пути, но будем двигаться вперед от матча к матчу. Нам нужно продолжать совершенствоваться на протяжении всего турнира, мы можем и хотим это делать», – сказал главный тренер сборной Греции.