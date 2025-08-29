«Даллас» может обменять Джейдена Харди или Оливье-Максанса Проспера

«Мэверикс», скорее всего, расстанутся либо с Харди, либо с Проспером.

Из-за травмы Кайри Ирвинга, который пропустит большую часть, если не весь предстоящий сезон, восстанавливаясь после разрыва передней крестообразной связки, «Мэверикс» ищут подстраховку для приобретенного в межсезонье Д’Анджело Расселла на позиции разыгрывающего защитника. Для этого они хотели бы вернуть Данте Экзама , который провел последние два сезона в команде.

Однако даже минимальный контракт Экзама вытолкнет «Даллас» выше «жесткого» потолка. Это заставляет клуб сосредоточиться на поиске нового дома для форварда Оливье-Максанса Проспера , который находится на последнем году своего контракта новичка. Проспер, выбранный под 24-м номером на драфте НБА 2023 года, был отправлен в «Даллас » в день драфта из «Сакраменто», но так и не смог закрепиться в ротации Джейсона Кидда.

Джейден Харди также доступен для обмена. Защитник, который вот-вот начнет свой четвертый сезон в НБА, в прошлом сезоне набирал в среднем 8,7 очка за игру.

Обмен любого из игроков – Проспера (который должен заработать 3 миллиона долларов в следующем сезоне) или Харди (у которого осталось три года и 18 миллионов долларов по контракту) – будет означать необходимость приложить пик второго раунда к сделке в качестве компенсации. «Даллас» не хочет отдавать эти пики, что заставляет «Маверикс» рассматривать другой вариант – отчислить игрока с растяжением выплат. Это должно быть сделано до установленного лигой крайнего срока в субботу в 00.00 по московскому времени