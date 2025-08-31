2

Кендрик Перкинс: «Кайри никогда не видел в Леброне старшего брата – для него им был Кобе»

Бывший игрок НБА объяснил, что мешало отношениям Кайри и Леброна.

«Он настолько сильно боготворил Кобе, что просто не позволял Леброну стать для себя старшим братом.

Даже когда они выиграли чемпионство, Кайри все равно не воспринимал Брона в этой роли. Для него старшим братом был Кобе.

Поэтому его уход меня не удивил. Я лишь подумал: «Жаль, ведь они могли взять еще пару титулов».

Но Кайри устал быть в тени. Леброн пытался взять его под свое крыло, но Кайри этого просто не позволял», – заявил Перкинс.

Источник: подкаст Road Trippin’
