Кендрик Перкинс: «Кайри никогда не видел в Леброне старшего брата – для него им был Кобе»
Бывший игрок НБА объяснил, что мешало отношениям Кайри и Леброна.
«Он настолько сильно боготворил Кобе, что просто не позволял Леброну стать для себя старшим братом.
Даже когда они выиграли чемпионство, Кайри все равно не воспринимал Брона в этой роли. Для него старшим братом был Кобе.
Поэтому его уход меня не удивил. Я лишь подумал: «Жаль, ведь они могли взять еще пару титулов».
Но Кайри устал быть в тени. Леброн пытался взять его под свое крыло, но Кайри этого просто не позволял», – заявил Перкинс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Road Trippin’
