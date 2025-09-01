Новак Джокович: «Дал Богдановичу несколько советов, как восстановиться быстрее, но, похоже, на этот раз это не поможет»

Легендарный теннисист пытался помочь капитану сборной Сербии, как мог.

«Я связался с ним, как только узнал о травме. Он сказал мне, что чувствует, что все будет в порядке, но затем мы узнали, что он не сможет играть.

Я позвонил ему снова, и он сказал, что это, к сожалению, серьезная травма. Я дал несколько советов о том, как восстановиться быстрее, методы для ускорения заживления, но, похоже, на этот раз это не поможет.

Он, наверное, тот игрок, которого я люблю больше всех среди наших, мы прекрасно дружим. Он капитан, мы все его любим, поддерживаем его и всю команду. Зная его, он, вероятно, очень расстроен, что не сможет помочь ребятам», – сказал Джокович.

Богдан Богданович пропустит оставшуюся часть Евробаскета из-за разрыва подколенного сухожилия, полученного в матче второго группового этапа против Португалии.