Леброн Джеймс расставил под телевизором четыре кубка Лэрри О’Брайена

Суперзвезда «Лейкерс» украсил дом чемпионскими трофеями.

В соцсетях Леброн Джеймс поделился фото своего вида с дивана во время просмотра футбольного матча с участием «Огайо Стэйт».

Внимание фанатов привлекли четыре кубка Лэрри О’Брайена, стоящие на мраморной полке под телевизором. Это почти наверняка реплики, поскольку оригиналы вручаются командам-чемпионам, а не отдельным игрокам.

Леброн Джеймс четырежды становился обладателем этого кубка: дважды с «Майами » (2012, 2013) и по одному разу с «Кливлендом » (2016) и «Лейкерс » (2020).