Леброн Джеймс расставил под телевизором четыре кубка Лэрри О’Брайена
Суперзвезда «Лейкерс» украсил дом чемпионскими трофеями.
В соцсетях Леброн Джеймс поделился фото своего вида с дивана во время просмотра футбольного матча с участием «Огайо Стэйт».
Внимание фанатов привлекли четыре кубка Лэрри О’Брайена, стоящие на мраморной полке под телевизором. Это почти наверняка реплики, поскольку оригиналы вручаются командам-чемпионам, а не отдельным игрокам.
Леброн Джеймс четырежды становился обладателем этого кубка: дважды с «Майами» (2012, 2013) и по одному разу с «Кливлендом» (2016) и «Лейкерс» (2020).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
