Соня Ситрон побила рекорд Кейтлин Кларк по количеству игр с двузначным количеством очков в дебютный сезон

Защитница «Вашингтона» превзошла звезду «Индианы».

В сегодняшнем матче против «Лос-Анджелеса» Ситрон записала на свой счет 12 очков (4 из 7 с игры, 3 из 4 трехочковых, 1 из 2 штрафных), а также 3 передачи и 2 перехвата.

21-летняя защитница 36-й раз за сезон набрала 10+ очков, тем самым побив рекорд Кейтлин Кларк по количеству игр с двузначным количеством очков среди новичков.

«Мистикс» выбрали Ситрон под 3-м номером на драфте-2025. В своем дебютном сезоне защитница набирает в среднем 15,2 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
