В сети появилось видео совместной тренировки Кармело Энтони со своим сыном

Бывшая суперзвезда НБА занимается обучением подрастающего поколения.

В опубликованном ролике Кармело Энтони учит своего сына Кияна обманному вышагиванию (джеб-степу).

Киян Энтони – 18-летний атакующий защитник, выступающий за команду университета Сиракьюз, воспитанником которого является и его отец.