Сын Кармело Энтони сделал татуировку с изображением отца

Сын Кармело Энтони продемонстрировал новую татуировку.

Киян Энтони, сын легенды НБА Кармело Энтони, сделал на руке татуировку с культовым фото отца после победы в чемпионате NCAA.

Кармело выиграл чемпионат NCAA в 2003 году в составе команды университета Сиракьюз.

На татуировке Энтони держит в руках газету, на которой вместо него изображен сын в форме Сиракьюз, а в заголовке написано «Наследие».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
logoКармело Энтони
logoНБА
logoNCAA
Университет Сиракьюз
Баскетбол - фото
