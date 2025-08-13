Сын Кармело Энтони сделал татуировку с изображением отца
Сын Кармело Энтони продемонстрировал новую татуировку.
Киян Энтони, сын легенды НБА Кармело Энтони, сделал на руке татуировку с культовым фото отца после победы в чемпионате NCAA.
Кармело выиграл чемпионат NCAA в 2003 году в составе команды университета Сиракьюз.
На татуировке Энтони держит в руках газету, на которой вместо него изображен сын в форме Сиракьюз, а в заголовке написано «Наследие».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
