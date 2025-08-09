Кармело Энтони: «Я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Ламара Одома и Эндрю Байнэма»
Кармело Энтони рассказал, как мог объединиться с Кобе Брайантом в «Лейкерс».
«Сделка с «Лейкерс» была заключена. Я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Ламара Одома и Эндрю Байнэма.
Сделка была заключена. Я даже не думал о «Нью-Йорке». Но потом, когда они отказались, я подумал: «О, вы не хотите, чтобы я был на Западе. Вы хотите отправить меня на Восток. Тогда отправьте меня в «Нью-Йорк».
Изначально сделка была заключена не с «Нью-Йорком», а с «Нью-Джерси». Когда наступил Матч всех звезд, сделка была заключена с «Нетс». У Джорджа Карла была тайная договоренность об обмене с «Ютой» на Деррика Фэйворса, он считал его тяжелым форвардом типа Нене. Так я оказался в «Нью-Йорке», но эта сделка изначально не должна была состояться», – рассказал 10-кратный участник Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
