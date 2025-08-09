  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кармело Энтони: «Я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Ламара Одома и Эндрю Байнэма»
10

Кармело Энтони: «Я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Ламара Одома и Эндрю Байнэма»

Кармело Энтони рассказал, как мог объединиться с Кобе Брайантом в «Лейкерс».

«Сделка с «Лейкерс» была заключена. Я и Нене должны были перейти в «Лейкерс» в обмен на Ламара Одома и Эндрю Байнэма.

Сделка была заключена. Я даже не думал о «Нью-Йорке». Но потом, когда они отказались, я подумал: «О, вы не хотите, чтобы я был на Западе. Вы хотите отправить меня на Восток. Тогда отправьте меня в «Нью-Йорк».

Изначально сделка была заключена не с «Нью-Йорком», а с «Нью-Джерси». Когда наступил Матч всех звезд, сделка была заключена с «Нетс». У Джорджа Карла была тайная договоренность об обмене с «Ютой» на Деррика Фэйворса, он считал его тяжелым форвардом типа Нене. Так я оказался в «Нью-Йорке», но эта сделка изначально не должна была состояться», – рассказал 10-кратный участник Матча всех звезд.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3055 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoКармело Энтони
logoНБА
logoЛамар Одом
logoЭндрю Байнэм
logoНью-Йорк
logoДенвер
logoДжордж Карл
logoЛейкерс
logoНене
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони: «Спортсмены ходят в стрип-клубы не ради приватных танцев. Там музыка, еда, хорошая атмосфера»
412 августа, 14:53
Стефен Карри о попадании в топ-10 бомбардиров: «Не скажу, что мне все равно. Иногда прикидываю цифры»
1327 июля, 09:48
Трэйси Макгрэйди: «Приз лучшему новичку должен был получать Кармело, а не Леброн»
1519 июля, 21:14
Шэй Гилджес-Александер, Кармело Энтони и Энджел Риз будут изображены на обложках NBA 2K26
279 июля, 14:24Фото
Главные новости
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
143 минуты назад
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
сегодня, 09:21
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
15сегодня, 08:46
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
10сегодня, 08:15Видео
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
10сегодня, 07:34Видео
Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»
7сегодня, 07:10
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
9сегодня, 06:36Видео
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
3сегодня, 06:06Видео
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
4сегодня, 05:41
Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае
3сегодня, 05:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Бельгией
сегодня, 09:00
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
вчера, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
10вчера, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
вчера, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
1вчера, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
вчера, 17:10
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
вчера, 15:30
Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
7вчера, 14:42
Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
вчера, 13:26
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
вчера, 12:21