«Он не сможет долго опекать Йокича». Джефф Тиг сомневается, что «Уорриорз» смогут претендовать на чемпионство с Дрэймондом Грином на позиции центрового

Джефф Тиг советует «Уорриорз» не использовать Дрэймонда Грина в роли центрового.

«Думаю, им нужно взять центрового с таким маленьким составом. Я поклонник Дрэймонда , но не думаю, что так будет продолжаться. Он не сможет долго опекать Йокича и всех этих чуваков.

Не думаю, что так будет продолжаться. Джимми играет на позиции четвертого номера. Им не справиться с «Оклахомой», у которой Чет на позиции четвертого номера», – сказал бывший игрок НБА .