3

Стефен Карри о работе тренером: «Все возможно. Кто знает, что будет дальше»

Звездный игрок «Голден Стэйт» рассказал о планах после завершения карьеры.

«Все возможно. Кто знает, что будет дальше.

Если говорить о параллельных вселенных – я был бы чертовски счастлив тренировать школьную команду, понимая, насколько важен такой наставник для детей.

Но у каждого своя роль. Я пошел другим путем», – поделился четырехкратный чемпион НБА.

37-летний защитник готовится к своему 17-му сезону в НБА. В сезоне 2024/25 он набирал в среднем 24,5 очка и 6 передач за матч при 39,7% реализации трехочковых.

Ранее супруга Карри Айша рассказывала, что ее муж обещал ей работать детским тренером, а не суперзвездой НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Sports Bay Area & California
logoНБА
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стеф Карри о претензиях на чемпионство: «Посмотрим. На нашей стороне накопленный опыт»
1428 августа, 10:11
Стеф Карри открывает бурбон-бар в Сан-Франциско
428 августа, 05:50
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри
2126 августа, 23:30
Главные новости
Джеймс Харден без майки тренирует трехочковые с получения
446 минут назадВидео
Джереми Лин объявил о завершении карьеры
3сегодня, 04:52
Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
сегодня, 04:23
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
вчера, 20:34
Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
вчера, 20:08
Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»
вчера, 19:41
Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
вчера, 19:31
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
7вчера, 19:18
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
6вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании
27 минут назад
Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы
вчера, 21:06
Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
вчера, 20:43
Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
вчера, 20:35
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
вчера, 20:16
Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»
вчера, 20:02
Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
вчера, 19:35
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
вчера, 19:11
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
вчера, 19:07
Игрок НБЛ был госпитализирован с травмой шеи после того, как на него упал баскетбольный щит
вчера, 18:33Фото