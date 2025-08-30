Стефен Карри о работе тренером: «Все возможно. Кто знает, что будет дальше»

Звездный игрок «Голден Стэйт» рассказал о планах после завершения карьеры.

«Все возможно. Кто знает, что будет дальше.

Если говорить о параллельных вселенных – я был бы чертовски счастлив тренировать школьную команду, понимая, насколько важен такой наставник для детей.

Но у каждого своя роль. Я пошел другим путем», – поделился четырехкратный чемпион НБА.

37-летний защитник готовится к своему 17-му сезону в НБА. В сезоне 2024/25 он набирал в среднем 24,5 очка и 6 передач за матч при 39,7% реализации трехочковых.

Ранее супруга Карри Айша рассказывала, что ее муж обещал ей работать детским тренером, а не суперзвездой НБА.