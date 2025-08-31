Дени Авдия признался, что отсутствие Тумани Камары на Евробаскете упрощает задачу для сборной Израиля
Дени Авдия рад, что не встретится со своим одноклубником на Евробаскете.
«Не жалею, что он не играет. Его присутствие на площадке делает задачу сложнее – он отличный игрок, а цель одна: побеждать. Но я бы очень хотел увидеть, как он играет за свою сборную.
Я не знаю всех деталей и уважаю его решение. Соперничать с ним было бы интересно, но скоро я и так его увижу, так что это не важно», – добавил форвард «Портленда» и сборной Израиля.
Матч сборной Израиля и Бельгии состоится 2 сентября.
В этом году сборная Бельгии выступает без своей главной звезды: форвард «Портленда» Тумани Камара решил пропустить турнир.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости